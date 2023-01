Benedicto XVI Será Enterrado en Tumba de Juan Pablo II

El Papa Emérito Benedicto XVI -fallecido el pasado 31 de diciembre a los 95 años de edad- será enterrado en la tumba que ocupó Juan Pablo II, dentro de la cripta dedicada a pontífices, y que se ubica bajo la Basílica de San Pedro, confirmó el portavoz del vaticano, Matteo Bruni.



Precisó que Benedicto XVI, había comentado su deseo de ser enterrado en la cripta ubicada en las grutas vaticanas, mismas que fueran ocupadas por los restos de Juan Pablo II, hasta mayo de 2011, cuando su ataúd fuera nuevamente expuesto en la Basílica de San Pedro, tras ser beatificado.



La tumba que en la que será enterrado Benedicto XVI, perteneció también al santo Papa Juan XXIII, y se encuentra a pocos metros de la del apóstol San Pedro, al igual que las sepulturas de dos reinas, Cristina de Suecia y Carlota de Chipre.

El entierro será el jueves

El entierro ocurrirá justo después del funeral que oficiará el Papa Francisco, este jueves a las 9.30 de la mañana, en la plaza de San Pedro. Esto, tras los tres días en los que estará el cuerpo del Papa emérito, dentro de la basílica de San Pedro, a fin de recibir el último adiós de fieles católicos.



El portavoz vaticano confirmó que las únicas delegaciones presentes oficialmente serán las de Italia y Alemania, aunque aún no se sabe por quiénes estarán compuestas.



El resto de participantes -explicó Bruni- lo harán de manera voluntaria, ya que no hay invitaciones por parte del Vaticano dado que Benedicto XVI dejó de ser Jefe de la Iglesia católica y del Estado Vaticano, tras su renuncia en Febrero de 2013.



Quedan por definir algunos detalles de la liturgia del funeral, al no tratarse de las exequias de un papa reinante, pues Benedicto XVI fue el primer pontífice en renunciar a su cargo, desde tiempos de Gregorio XII, hace seis siglos.



Aún no se ha dado a conocer si, como manda la tradición, el cuerpo del papa será acogido por tres féretros: uno de ciprés forrado de terciopelo carmesí y encajado en otro de plomo de cuatro milímetros de espesor, a su vez encajado en otro de madera de olmo.



Bruni tampoco aclaró si se proclamarán las llamadas "novendiales", es decir, el periodo de luto de nueve días en la Iglesia.