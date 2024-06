Billetes con Rostro del Rey Carlos III Entran en Circulación en Reino Unido

Los billetes con la imagen del rey Carlos III entraron en circulación este miércoles en el Reino Unido, para sustituir gradualmente a los que llevan la imagen de su madre Isabel II, fallecida en septiembre de 2022.

De acuerdo con un comunicado, los nuevos billetes de polímero serán los de 5, 10, 20 y 50 libras, que han sustituido gradualmente al papel moneda en el Reino Unido desde 2016 y circularán junto a los que contienen el retrato de Isabel II.

Los billetes se imprimirán de forma gradual para "sustituir a los que estén desgastados" con el fin de "minimizar el impacto medioambiental y financiero" del cambio de monarca.

