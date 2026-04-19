Binomio Canino en Texas Detecta 10 Paquetes de Cocaína en Auto de Exfuncionario de Matamoros

El Ex director de Servicios Públicos Complementarios de Matamoros, Luis Miguel Garduño Castañeda, fue detenido en un puesto de control de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos en el sur de Texas, tras ser sorprendido transportando casi 11 kilogramos de cocaína ocultos en su camioneta.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron el pasado 5 de abril, alrededor de las 9:27 horas, cuando el funcionario fue interceptado en un punto de inspección.Luis Miguel Garduño, quien conducía el vehículo, se identificó como ciudadano estadounidense y declaró que se dirigía a la ciudad de Corpus Christi. Al ser cuestionado sobre el motivo de su viaje, indicó que se trasladaba a Driscoll para obtener información relacionada con su hija.

Canino emite alerta de presencia de sustancias ilícitas

No obstante, los agentes consideraron inusual su explicación. Ante la sospecha, un binomio canino inspeccionó la unidad y emitió una alerta por posible presencia de sustancias ilícitas, por lo que se le indicó al conductor pasar a una revisión secundaria.

Durante la inspección detallada, los agentes detectaron pernos aparentemente manipulados, lo que llevó al hallazgo de una trampilla oculta en el piso del vehículo. En su interior se localizaron 10 paquetes que, tras ser analizados, dieron positivo a cocaína, con un peso total de 10.92 kilogramos. En ese momento, Garduño fue detenido.

Los paquetes fueron asegurados y procesados por las autoridades. Ese mismo día, agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) acudieron al puesto de control —identificado como Javier Vega Jr.— para tomar custodia del caso y trasladaron al funcionario a una sala de entrevistas, donde continuaron las investigaciones.

Luis Garduño fue dado de baja como servidor público

En tanto, el gobierno de Tamaulipas informó que Luis Garduño Castañeda causó baja del servicio público municipal en los meses finales de 2025, por lo que no formaba parte de la administración al momento de los hechos que se le atribuyen.

Asimismo, se tiene conocimiento de que, desde el mes de enero del presente año, Luis Garduño Castañeda se desempeñaba en el sector privado, laborando en la empresa Charlie Clark Nissan, en Brownsville, Texas.

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