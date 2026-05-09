Brote de Norovirus en Crucero Cerca de Bahamas Deja al Menos 115 Personas Enfermas

Más de 100 personas resultaron enfermas por un brote de norovirus a bordo del crucero Caribbean Princess, que navega cerca de las Bahamas y tiene previsto regresar a Florida en los próximos días. En el barco viajan 3,116 pasajeros. El brote afecta aproximadamente al 3% de los viajeros.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), 102 pasajeros y 13 miembros de la tripulación presentaron síntomas asociados al virus, entre ellos vómito y diarrea aguda.

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El crucero zarpó de Florida la semana pasada y tiene programado arribar el próximo 11 de mayo a Puerto Cañaveral, cerca de Orlando, según datos del portal CruiseMapper.

Refuerzan medidas de higiene

Ante la propagación del virus, el personal de la embarcación reforzó las labores de limpieza y desinfección, aisló a las personas afectadas y mantuvo coordinación con las autoridades sanitarias para aplicar protocolos de contención y reporte de casos.

El norovirus es considerado la principal causa de brotes de vómito y diarrea en Estados Unidos. Según los CDC, puede transmitirse por contacto directo entre personas, consumo de alimentos o bebidas contaminadas y al tocar superficies infectadas.