Brote de Norovirus en Crucero Cerca de Bahamas Deja al Menos 115 Personas Enfermas
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Un total de 115 personas, entre pasajeros y tripulantes, reportaron síntomas de gastroenteritis en el crucero Caribbean Princess. La embarcación llegará a Florida el 11 de mayo.
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Más de 100 personas resultaron enfermas por un brote de norovirus a bordo del crucero Caribbean Princess, que navega cerca de las Bahamas y tiene previsto regresar a Florida en los próximos días. En el barco viajan 3,116 pasajeros. El brote afecta aproximadamente al 3% de los viajeros.
De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), 102 pasajeros y 13 miembros de la tripulación presentaron síntomas asociados al virus, entre ellos vómito y diarrea aguda.
El crucero zarpó de Florida la semana pasada y tiene programado arribar el próximo 11 de mayo a Puerto Cañaveral, cerca de Orlando, según datos del portal CruiseMapper.
Refuerzan medidas de higiene
Ante la propagación del virus, el personal de la embarcación reforzó las labores de limpieza y desinfección, aisló a las personas afectadas y mantuvo coordinación con las autoridades sanitarias para aplicar protocolos de contención y reporte de casos.
El norovirus es considerado la principal causa de brotes de vómito y diarrea en Estados Unidos. Según los CDC, puede transmitirse por contacto directo entre personas, consumo de alimentos o bebidas contaminadas y al tocar superficies infectadas.