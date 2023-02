Burt Bacharach, compositor de éxitos como "I Say a Little Prayer", "Do You Know the Way to San Jose", murió este jueves 9 de febrero, a los 94 años de edad.

De acuerdo con la información dada por su representante a The Washington Post, Bacharach falleció de causas naturales en su casa de Los Ángeles.

Sú música marcó la década de 1960 y 1970 dentro de la cultura pop. "Raindrops Keep Fallin’ on My Head", interpretada por B.J. Thomas, le valió ganar dos premios Oscar en 1969 y a lo largo de su carrera acumuló seis premios Grammy.

Burt Bacharach recibe el Premio Gershwin de Canción Popular 2012 de la Biblioteca del Congreso. Foto: Reuters | Archivo

Bacharach nació el 12 de mayo de 1928 en Kansas City, Missouri. Su pasión por la música creció cuando se mudó a Queens, en Nueva York, y comenzó a visitar distintos clubs de jazz.

Tras completar su educación en la Universidad McGill en Montreal, la Escuela de Música Mannes de Nueva York y la Academia de Música del Oeste de Santa Bárbara, California, sirvió en el ejército entre 1950 y 1952 como pianista.

