Calentamiento Global Está Llevando al Planeta al Límite; "Ningún País Está a Salvo": ONU

Este miércoles 22 de octubre de 2025, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, advirtió que el calentamiento global está llevando al planeta al límite.

Ante ello, instó a los países a poner en marcha sistemas de alerta de catástrofes para proteger a la población de los fenómenos meteorológicos extremos.

Cada uno de los últimos diez años ha sido el más caluroso de la historia. El calor de los océanos está batiendo récords mientras diezma los ecosistemas.

“Ningún país está a salvo”

Durante la conferencia extraordinaria de la Organización Meteorológica Mundial de la ONU que se celebra en Ginebra con motivo de su 75º aniversario, Guterres añadió que “ningún país está a salvo de incendios, inundaciones, tormentas y olas de calor".

En ese panorama, instó a los países a movilizar fondos para hacer posible un sistema mundial de vigilancia, conocido como Sistemas de Alerta Temprana, que proteja a la población de los fenómenos meteorológicos extremos.

Respecto a esos sistemas, destacó que "permiten a los agricultores proteger sus cosechas y su ganado. Permiten a las familias evacuar con seguridad. Y protegen a comunidades enteras de la devastación".

¿Cuál es el panorama de los Sistemas de Alerta?

De acuerdo con el secretario general de Naciones Unidas, recibir un aviso 24 horas antes de un fenómeno peligroso puede reducir los daños hasta en un 30%.

Desde que Guterres lanzó una iniciativa en 2022, para que todos los países los tuvieran implantados en 2027, más del 60% de los países han introducido Sistemas de Alerta Temprana multirriesgo.

Según la OMM, en las últimas cinco décadas, los peligros relacionados con el tiempo, el agua y el clima han matado a más de dos millones de personas, y el 90% de esas muertes se produjeron en países en desarrollo.

