Zelenski Pide a México Trabajar por la Seguridad del Mundo

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dio un discurso hoy, 20 de abril de 2023, vía remota ante la Cámara de Diputados de México, en un intento por recabar apoyo para el actual conflicto de su país con Rusia, y pidió trabajar por la seguridad del mundo, así como defender el orden internacional y la estabilidad global.

Ante la Cámara de Diputados, el presidente de Ucrania dijo que los mexicanos y los ucranianos duelen igual debido a la violencia que se vive en ambos países.

Los mexicanos y los ucranianos duelen de manera igual cuando que se quitan las vidas de inocentes por la violencia cruel, ahí donde podría reinar una paz verdadera, la paz es el principal deseo de miles y millones de oraciones de todo el mundo. Esos deseos suenan también en Ucrania.

Video: Zelenski Invita a México a Posicionarse en Favor de la Paz El presidente de ucraniano también pidió a México apoyar "la fórmula ucraniana de la paz" para poner fin a la agresión que su país sufre desde hace más de un año por parte de Rusia.

Llamamos a todos los países a juntarse por los esfuerzos globales por la implementación de la fórmula ucraniana de la paz, y los invito a escoger qué punto de la fórmula de la paz le permitirá a México mostrar su liderazgo.

Zelenski agradeció a México la ayuda humanitaria prestada y el respeto hacia la comunidad ucraniana en el país, así como sus votos a favor de Ucrania en la Asamblea General de la ONU y otros organismos internacionales.

Como es costumbre en sus discursos dirigidos a otras naciones, el presidente ucraniano hizo un símil entre la invasión rusa y algún acontecimiento histórico o social del país en cuestión; en este caso, Zelenski hizo alusión a la violencia que asola a México.

"Señoras y señores del pueblo de México, ¿acaso no estamos unidos por el sueño de la seguridad y la tranquilidad en las calles de todas nuestras ciudades?, ¿será que no condenamos igual a los que matan a gente civil y a los que queman las casas? Somos iguales en no aceptar el mal", expuso Zelenski.

Además, subrayó que México "defiende la coexistencia pacífica de los pueblos y aspira a la estabilidad de cada nación, aspira a la seguridad, y por eso estoy seguro de que los mexicanos van a comprendernos y van a comprender a Ucrania".

"Les pido, por favor, que continúen en defender los principios y convenciones en los que se basa el orden internacional la estabilidad global. A los bandidos y agresores, hay que llamarlos bandidos y agresores", finalizó Zelenski.

El acto fue presidido por el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, y la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramarétska.

México permanece neutral ante conflicto entre Rusia y Ucrania

El gobierno de México ha dicho que quiere permanecer neutral en el conflicto entre Rusia y Ucrania, por lo que algunos partidarios de ucranianos han criticado al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por discrepar con los envíos de armas europeas a Kiev.

Aun así, México ha votado junto a Estados Unidos de América (EUA) y otras potencias occidentales en varias resoluciones importantes de la ONU.

El presidente alemán y el embajador estadounidense en México han sido algunos de los aliados diplomáticos que han intentado persuadir al gobierno de López Obrador para que se ponga del lado de Ucrania frente a Rusia.

Los intentos de influir en la opinión pública mexicana sobre el conflicto en Ucrania han provocado algunos enfrentamientos notorios en el Congreso.

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso el año pasado un plan para detener los combates en Ucrania, aunque autoridades ucranianas se opusieron, argumentando que sería ventajoso para Rusia.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se reunió por separado con sus homólogos ruso y ucraniano para debatir el plan de paz en la Asamblea General de la ONU.

Sigue leyendo:

¿Qué está pasando entre Rusia y Ucrania?

Con información de N+/Reuters

LSH