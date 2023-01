EU: Cámara Baja Aplaza Nuevamente Votación para Presidente

La Cámara Baja de Estados Unidos decidió aplazar hasta las 12:00 horas de este jueves 5 de enero de 2023 una nueva votación para elegir a su presidente, después de que el republicano Kevin McCarthy fracasara en su sexto intento por hacerse con el cargo.

El congresista conservador, líder de los republicanos en la Cámara Baja, no logró romper el bloqueo de 20 representantes díscolos de su propio partido, que impidieron su elección al apoyar en bloque a un candidato alternativo.



El líder republicano Kevin McCarthy volvió a recabar en la sexta ronda, como en las dos votaciones anteriores de hoy, sólo 201 votos, lejos de la mayoría de 218 que necesita para ser elegido.



El demócrata Hakeem Jeffries, por su parte, volvió a recibir por sexta vez consecutiva los 212 votos de su partido, y el candidato alternativo propuesto por los ultraconservadores, Byron Donalds, volvió a hacerse con los 20 votos díscolos del Partido Republicano.



Momentos antes de la sexta votación, el líder de ese grupo de ultraconservadores, aglutinados bajo el llamado Freedom Caucus, Scott Perry, pidió el voto para Byrons en un apasionado discurso en el que animó a sus compañeros a "arreglar" Washington.

Según Perry, el hecho de que hayan pasado 100 años desde la última vez que hizo falta más de una votación para elegir a un presidente de la Cámara de Representantes es muestra de que cambiar las cosas "va a ser muy difícil".



Esos ultraconservadores critican a McCarthy por no haber negociado con ellos una reforma del reglamento de los debates ni los nombres para liderar los comités del Congreso en la nueva legislatura.



El reglamento no contempla otra alternativa que no sea la de que se sigan repitiendo votaciones hasta que alguien logre la mayoría necesaria.