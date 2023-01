Camiseta Argentina con 3 Estrellas Causa Furor y Confusión

La preventa de la camiseta de la selección argentina con la tercera estrella en el pecho tras ganar el Mundial de Qatar-2022 se agotó a poco de iniciarse la venta online, mientras consumidores hicieron filas en vano por conseguirla en las tiendas del sponsor oficial.

Franco Vastalegna, aficionado, pidió vacaciones para poder ir a comprar la codiciada camiseta.

Me levanté temprano, madrugué y me pedí vacaciones en el trabajo para poder comprar la camiseta, la de las tres estrellas, pero al parecer no está disponible. Nos mintieron