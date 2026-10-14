Caso Maradona: Piden Hasta 16 Años de Cárcel para Médicos Imputados por su Muerte

El abogado del hijo menor de Diego Armando Maradona pidió penas de hasta 16 años de prisión para dos de los principales acusados por la muerte del exfutbolista argentino, durante el juicio que se desarrolló en San Isidro, Argentina.

Mario Baudry, representante legal de Dieguito Fernando Maradona, solicitó esa condena para el neurocirujano Leopoldo 'N', médico personal del exjugador, y Nancy 'N', coordinadora de los cuidados domiciliarios del servicio de salud Swiss Medical.

Durante su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal número 7 de San Isidro, el abogado también pidió 14 años de prisión para la psiquiatra Agustina 'N' y 12 años para el psicólogo Carlos 'N'.

Para los enfermeros Ricardo 'N' y el coordinador de enfermería Mariano 'N', Baudry solicitó cuatro años de cárcel por homicidio culposo. Además, reclamó la inhabilitación profesional para varios de los acusados y la detención inmediata de los principales acusados.

Las condenas planteadas por la querella son mayores que las solicitadas por la Fiscalía el pasado 8 de octubre. Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren pidieron 12 años de prisión para Leopoldo 'N', 10 para Nancy 'N', ocho para Agustina 'N' y cinco para Carlos 'N'. Para Ricardo 'N' y Mariano 'N', solicitaron cuatro años de cárcel.

El juicio busca determinar las responsabilidades del equipo médico que atendió a Maradona durante sus últimos días, cuando permanecía bajo internación domiciliaria en una vivienda de la localidad de Tigre, después de una operación por un hematoma subdural.

Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, a causa de una crisis cardíaca. La acusación sostiene que hubo presuntas negligencias y omisiones en la atención médica que recibió el exfutbolista, mientras que las defensas han cuestionado las responsabilidades atribuidas a sus representados.

El proceso se encuentra en su etapa final. El primer juicio fue anulado en 2025 por irregularidades relacionadas con la participación de una jueza en la grabación de un documental sobre el caso.

Después de los alegatos de las querellas, el tribunal deberá escuchar los argumentos de las defensas antes de resolver sobre la responsabilidad penal de los siete acusados en este proceso.

PT