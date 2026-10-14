Internacional

Caso Maradona: Piden Hasta 16 Años de Cárcel para Médicos Imputados por su Muerte

También se solicitaron 14 años de prisión para la psiquiatra y 12 para el psicólogo del exfutbolista argentino

Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años de edad.Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años de edad. Foto: Cuartoscuro
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