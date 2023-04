Hombre Muere al Ser ‘Comido Vivo’ Por Chinches

Lashawn Thompson, murió comido vivo por chinches mientras se encontraba encarcelado en una prisión del condado de Fulton, Atlanta.

De acuerdo con el abogado de la familia, Michael D. Harper, cuando encontraron el cuerpo estaba plagado de insectos.

“El señor Thompson fue encontrado muerto en una celda sucia después de ser comido vivo por insectos y chinches", dijo.

Thompson fue acusado por un delito menor, sin embargo, tras el juicio fue declarado mentalmente enfermo, por lo que su celda se encontraba en el ala psiquiátrica.

Según el informe del médico forense, la muerte de Lashawn Thompson fue el 19 de septiembre, tan solo tres meses después de su arresto.

Según el informe del médico forense, la muerte de Lashawn Thompson fue el 19 de septiembre, tan solo tres meses después de su arresto.

Además, el documento indica que aunque la policía local y el personal médico intentaron reanimarlo, nada pudieron hacer.

También señala que había “una infestación severa de chinches”, pero no había signos claros de trauma en el cuerpo. El certificado de defunción declaró la causa de la muerte como “indeterminada”.



Harper asegura que los registros de la cárcel muestran que el personal penitenciario y médico notaron la condición de salud de Thompson, pero no hicieron nada para ayudarlo.



Por esta razón, exigen que se realice una investigación exhaustiva para esclarecer el caso.



"La celda de la cárcel en la que se alojaba el Sr. Thompson no era apta. No se merecía esto", aseveró el abogado.

Las picaduras de chinches no suelen ser mortales, pero la exposición prolongada a una plaga masiva puede causar anemia grave, que puede ser letal si no se trata.

En otros casos, se puede experimentar una reacción alérgica y entrar en shock anafiláctico.

