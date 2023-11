Fenómeno El Niño Persistirá Hasta Abril de 2024; Hará Más Calor que en 2023: ONU

El fenómeno meteorológico de El Niño —en general asociado a un aumento de las temperaturas mundiales— se prolongará hasta abril de 2024, indicó la Organización de las Naciones Unidas (ONU), anunciando así un alza de las temperaturas el próximo año, con más calor que en 2023.

Según el boletín de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), hay un 90% de probabilidad de que ese fenómeno cíclico del Pacífico persista hasta abril de 2024.

También es muy probable que "adquiera en su apogeo valores correspondientes a un episodio intenso".

En septiembre, "la temperatura de la superficie del mar en la zona centroriental del Pacífico ecuatorial presentaba magnitudes moderadas", explicó la organización, que apuntó que las "temperaturas bajo la superficie del este del Pacífico ecuatorial" fueron "muy superiores a la media".

Según la organización, en los cuatro últimos meses se registraron "aumentos constantes de la temperatura de la superficie del mar" y se esperan "nuevos aumentos, aunque más débiles de esas temperaturas en los próximos meses, en función de la intensidad y de la naturaleza de las retroacciones atmosféricas-oceánicas".

El Niño typically fuels global temperatures the year after its development, i.e. 2024. But exceptional heat since June means that 2023 is set to be the warmest year on record. Next year may be even warmer, says @WMOUNHQ #ClimateChange #StateofClimate

