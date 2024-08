Ernesto Se Convierte en Huracán: Autoridades Alertan por Riesgo Mortal en Costas de EUA

La tormenta tropical Ernesto evolucionó a huracán categoría 1 hoy, 14 de agosto de 2024, en aguas del Caribe, luego de descargar lluvias torrenciales en Puerto Rico y dejar a miles de personas sin electricidad.

De acuerdo con los pronósticos, el ciclón tropical seguirá fortaleciéndose en su trayecto hacia Bermudas.

A través de su cuenta en X, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló que el huracán Ernesto se localiza a 280 kilómetros al noroeste de San Juan, Puerto Rico, y “debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para México”.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América (EUA) (NHC, por sus siglas en inglés) alertó por el riesgo ante las olas y corrientes de agua, que podrían ser “potencialmente mortales” en las costas del país.

La dependencia estadounidense detalló que los efectos del huracán Ernesto se podrían sentir en su territorio este fin de semana.

Debido a la presencia de este ciclón tropical en el Océano Atlántico, también se estableció alerta en Puerto Rico, Vieques, Culebra y las Islas Vírgenes británicas.

En esas islas se registraron inundaciones en varias áreas, por lo cual tuvieron que ser cerradas las escuelas, dependencias públicas y caminos.

En Culebra, autoridades alertaron sobre la presencia de mucha lluvia, así como árboles caídos y “techos que se han ido”.

