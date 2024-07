Poderoso Huracán Beryl Prácticamente Desapareció esta Isla en Trayectoria a México

El poderosos huracán Beryl, de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, prácticamente desapareció una isla en su trayecto hacia México.

Se trata de la Isla Unión, situada frente a San Vicente y las Granadinas, donde las autoridades reportan que 90% de las viviendas tienen daños estructurales severos, hay cortes de energía eléctrica y poblados incomunicados.

"La Isla Unión ha sido devastada, los reportes detallan que 90% de los hogares tienen daños estructurales severos. Además, el aeropuerto ha desaparecido", dijo en conferencia de prensa primer ministro de San Vicente y las Grnadinas, Ralph Gonsalves, el pasado 1 de julio de 2024.

Visita el LIVEBLOG N+ y entérate de las últimas noticias en vivo del huracán Beryl, el primero de la temporada 2024 en el Atlántico que se aproxima a México por el Caribe.

Noticia relacionada: Poderoso Huracán Beryl Impactaría Dos Veces en México: Esta Es la Trayectoria

El funcionario prometió reconstruir Isla Unión y dijo que se esperan "niveles de devastación similares" en las islas de Mayreau y Canouan.

Noticia relacionada: Protección Civil se Alista para Impacto de Huracán Beryl: ¿Representa Riesgo para México?

Una usuaria de redes sociales, identificada como Lily, compartió videos de la devastación de Beryl, en una primaria que fue construida recientemente y pidió a los internautas hacer oración por los habitantes de Isla Unión.

This primary school was recently built eh.

Please keep the people of Union island in your thoughts and prayers.

This is devastating💔#HurricaneBeryl pic.twitter.com/SXx8Kp5FhA