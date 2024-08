El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos de América (EUA) dio a conocer que la tormenta tropical Ernesto —que se localiza en el Océano Atlántico— se fortaleció en su camino hacia Puerto Rico y las Islas Vírgenes, a donde se prevé que llegue la noche de hoy, 13 de agosto de 2024.

El organismo agregó que el ciclón podría alcanzar fuerza de huracán el jueves sobre las aguas al norte de las Antillas Mayores.

En su más reciente aviso meteorológico, en NHC expuso que la tormenta tropical Ernesto se localiza a unos 15 kilómetros al sureste de Guadalupe, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h, y avanza hacia el oeste noroeste a 30 kilómetros por hora.

Se espera que el ciclón se mueva esta mañana a lo largo de partes de las Islas de Sotavento, y por la noche cerca o sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses y británicas.

Después se pronostica que Ernesto gire hacia el norte sobre el Atlántico occidental.

5am AST Tuesday: Tropical Storm #Ernesto near Guadeloupe, and forecast to strengthen. The biggest threat for the Caribbean islands is heavy rain and flash flooding, which may lead to mudslides. pic.twitter.com/2dvfqoDBcN