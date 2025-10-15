CO2 en la Atmósfera Rompe Récord Histórico, Alerta la ONU
De acuerdo con la ONU, se trata del mayor aumento de CO2 en la historia; entérate cómo afecta en la temperatura del planeta Tierra
La Organización de Naciones Unidas (ONU) alertó hoy, 15 de octubre de 2025, que la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera rompió un récord histórico; aquí te damos los detalles sobre el mayor aumento de CO2y cómo afecta en la temperatura del planeta Tierra.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM), agencia de la ONU, señaló en su nuevo informe sobre gases de efecto invernadero que en 2024, la concentración de CO2 en la atmósfera “experimentó un incremento sin precedentes y marcó un nuevo máximo”.
La agencia de la ONU afirmó que se trata del "mayor incremento desde que comenzaron las mediciones modernas, en 1957".
📈 Carbon dioxide (CO₂) levels in the atmosphere soared by a record amount to new highs in 2024, according to WMO’s latest Greenhouse Gas Bulletin.— World Meteorological Organization (@WMO) October 15, 2025
🔗 Find out more: https://t.co/KiPG25GFGz pic.twitter.com/4dhKC5WNSW
Con información de N+.
