CO2 en la Atmósfera Rompe Récord Histórico, Alerta la ONU

De acuerdo con la ONU, se trata del mayor aumento de CO2 en la historia; entérate cómo afecta en la temperatura del planeta Tierra

Mala calidad de aire en CDMX

Mala calidad de aire en CDMX. Foto: Cuartosuro | Archivo

La Organización de Naciones Unidas (ONU) alertó hoy, 15 de octubre de 2025, que la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera rompió un récord histórico; aquí te damos los detalles sobre el mayor aumento de CO2y cómo afecta en la temperatura del planeta Tierra.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), agencia de la ONU, señaló en su nuevo informe sobre gases de efecto invernadero que en 2024, la concentración de CO2 en la atmósfera “experimentó un incremento sin precedentes y marcó un nuevo máximo”.

La agencia de la ONU afirmó que se trata del "mayor incremento desde que comenzaron las mediciones modernas, en 1957".

Medio AmbienteCambio Climático
