CO2 en la Atmósfera Rompe Récord Histórico, Alerta la ONU

La Organización de Naciones Unidas (ONU) alertó hoy, 15 de octubre de 2025, que la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera rompió un récord histórico; aquí te damos los detalles sobre el mayor aumento de CO 2 y cómo afecta en la temperatura del planeta Tierra.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), agencia de la ONU, señaló en su nuevo informe sobre gases de efecto invernadero que en 2024, la concentración de CO 2 en la atmósfera “experimentó un incremento sin precedentes y marcó un nuevo máximo”.

La agencia de la ONU afirmó que se trata del "mayor incremento desde que comenzaron las mediciones modernas, en 1957".

📈 Carbon dioxide (CO₂) levels in the atmosphere soared by a record amount to new highs in 2024, according to WMO’s latest Greenhouse Gas Bulletin.



