¿Cómo Fue el Robo de Miles de Millones de Dólares en Criptomonedas por Hackers Norcoreanos?

Más de 2 mil millones de dólares en criptomonedas han sido robados en lo que va de año por grupos de hackers vinculados a Corea del Norte, lo que supone la mayor cifra anual jamás registrada.

Así lo dio a conocer la empresa de análisis forense de blockchain, Elliptic, que destacó que la cifra destaca a pesar de que aún faltan más de 3 meses para que termine el año.

Los robos, que significan un récord para los hackers vinculados al régimen de Corea del Norte, representan alrededor del 13 por ciento del del producto interno bruto (PIB) de aquel país, según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Video: Criptomonedas, la Arriesgada Inversión que no es Para Todos

¿Cómo Fue Posible el Robo de Miles de Millones de Dólares en Criptomonedas por Hackers Coreanos?

Según los investigadores, los robos se centran en los poseedores de criptomonedas que tienen mucho dinero y ejecutivos de empresas, lo que ha ayudado a los hackers norcoreanos a robar más de 2 mil millones de dólares en lo que va de año.

Noticia relacionada: ¿Mi Ropa Tiene Compuestos Tóxicos que me Podrían Hacer Daño?

A decir del análisis forense, con el repunte de los precios de las criptomonedas en 2025, hay más interesados en el negocio de estas divisas digitales y a menudo carecen de una sólida infraestructura de seguridad de las plataformas institucionales.

Es por ello que los hackers confían más en el engaño de las personas que en los programas, códigos o técnicas que aprovechan la vulnerabilidad en un sistema de software o hardware para ejecutar acciones no autorizadas o maliciosas.

En otras palabras, los hackers usan tácticas como el phishing, las ofertas de trabajo falsas y las cuentas de redes sociales comprometidas para acceder a las carteras y las claves privadas, es decir, el punto débil de la seguridad de las criptomonedas es el factor humano, no el tecnológico.

Video: Detienen a Banda de Hackers en Santa Catarina; Clonaban Tarjetas

¿Para qué usa las criptomonedas robadas Corea del Norte?

Agencias de seguridad occidentales sospechan que los fondos robados se utilizan para financiar los programas de desarrollo de armas nucleares y misiles de Corea del Norte. Pero esto solo es una suposición.

Incluso se estima que los robos de 2025 elevan el valor acumulado conocido de los criptoactivos presuntamente obtenidos por el régimen a más de 6,000 millones de dólares.

Y aunque Corea del Norte no divulga las cifras del PIB, la ONU estima que en 2024 el país generó 15,170 millones de dólares.

El hackeo más sonado del año atribuido a Corea del Norte se registró en febrero de este año, cuando los hackers robaron 1,400 millones de dólares de la plataforma de intercambio de criptomonedas ByBit.

Además de dicho ataque, Elliptic ha atribuido más de 30 ataques a Corea del Norte en lo que va de 2025.

Video: Aprueban Ley para Combatir Lavado de Dinero y Vigilarán Criptomonedas

Historias relacionadas: