CrowdStrike Resuelve Problema que Generó Falla Informática Mundial en Microsoft

La compañía norteamericana de ciberseguridad CrowdStrike informó hoy, 19 de julio de 2024, que sus ingenieros ya resolvieron el problema que originó una falla informática a nivel mundial en los sistemas de Microsoft y que ocasionó numerosas incidencias en empresas, como aerolíneas y sistemas de pago.

Sin embargo, el consejero delegado de la firma, George Kurtz, avisó que puede tomar tiempo para algunos clientes volver a operar.

Así lo dio a conocer Kurtz en una entrevista con NBC News. Previamente, dijo que en redes sociales que el problema había sido identificado, aislado y que se había aplicado una corrección.

EXCLUSIVE: CrowdStrike founder and CEO @George_Kurtz speaks on TODAY about the major computer outages worldwide that started earlier today: “We’re deeply sorry for the impact that we’ve caused to customers, to travelers, to anyone affected by this.” pic.twitter.com/fWz6KhgrcZ