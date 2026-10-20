Dan 30 Años de Cárcel en EUA a Traficante de Migrantes por Muerte de 53, Incluidos Mexicanos

El guatemalteco Rigoberto Ramón Miranda Orozco, señalado como presunto líder de una organización de tráfico de personas con sede en su país, fue condenado a 30 años de prisión en Estados Unidos por su participación en la tragedia de San Antonio, Texas, que dejó 53 personas muertas y 11 heridas en 2022.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), Miranda Orozco, de 39 años, participó en una red que trasladaba migrantes desde Guatemala, a través de México, hacia territorio estadounidense.

El hombre admitió haber organizado el transporte y el alojamiento de varias personas durante su recorrido por los tres países, como parte de las operaciones de la red.

La tragedia ocurrió el 27 de junio de 2022, cuando las autoridades encontraron un tráiler abandonado en San Antonio con decenas de migrantes en su interior. Según las investigaciones, el vehículo transportaba a 64 personas y había recorrido aproximadamente 251 kilómetros desde Laredo, Texas, sin aire acondicionado funcional y con temperaturas cercanas a los 32 grados Celsius.

Los primeros respondientes encontraron a 48 personas sin vida en el lugar. Otras cinco murieron posteriormente en hospitales, con lo que el número de víctimas mortales llegó a 53. Entre ellas había 26 mexicanos, así como seis menores de edad y al menos una mujer embarazada.

La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que las víctimas eran originarias de Veracruz, Guanajuato, Oaxaca, Zacatecas, Chiapas, Querétaro, Morelos, Ciudad de México y Estado de México, y otros estados. También había guatemaltecos y hondureños.

El Departamento de Justicia precisó que dos migrantes que contrataron los servicios de Miranda Orozco murieron dentro del remolque, mientras que una tercera persona sufrió lesiones graves y sobrevivió después de una prolongada hospitalización.

Miranda Orozco fue detenido en Guatemala en agosto de 2024 durante un operativo coordinado entre autoridades de ese país y agentes estadounidenses. En marzo de 2025 fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar los cargos relacionados con el caso.

El 2 de julio de 2026, se declaró culpable de conspiración para introducir a una persona a Estados Unidos con resultado de muerte, así como de facilitar la introducción de migrantes que derivó en muertes y lesiones corporales graves.

PT