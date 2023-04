DEA Ofrece 10 Millones de Dólares por 'El Chapito'

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) incluyó a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias "El Chapito", uno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán en la lista de los narcotraficantes más buscados.

Ofrecen una recompensa de 10 millones de dólares por Iván Archivaldo Guzmán, de 40 años, acusado de conspiración por poseer y distribuir sustancias ilícitas.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo este viernes a Estados Unidos que "no quiere ayuda" para combatir al crimen organizado ante las crecientes presiones de Washington para que su Gobierno luche contra los narcotraficantes.

Video: AMLO Llama a las Fuerzas Armadas a Garantizar la Seguridad



"Les decimos, y que se oiga bien y que se oiga lejos: 'No aceptamos ninguna intervención, nosotros tenemos capacidad suficiente para enfrentar a la delincuencia organizada, no queremos intervencionismo, no queremos ayuda, entre comillas, de nadie'", expresó el mandatario.



López Obrador hizo estas declaraciones durante el aniversario de la "Defensa patriótica" del Puerto de Veracruz, que conmemora la resistencia de las Fuerzas Armadas de México ante la segunda invasión estadounidense en el país, en 1914.



“La enseñanza mayor (del hecho histórico) es que somos libres, somos independiente y nosotros tenemos que arreglar, los mexicanos, nuestras diferencias sin intervención de ningún país, de ninguna potencia, de ninguna hegemonía. Somos libres y somos soberanos", manifestó el presidente.



Su discurso también se produce mientras crecen los roces entre México y Estados Unidos porque los legisladores republicanos han propuesto declarar la guerra a los cárteles mexicanos y designarlos como terroristas.



Además, López Obrador acusó el lunes a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) de infiltrar sin autorización de México al Cártel de Sinaloa, después de que el Departamento de Justicia de EUA. anunció cargos contra sus cabecillas, incluyendo a cuatro hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.



"Se habla en Estados Unidos de intervenir y de enfrentar a la delincuencia organizada, a los narcotraficantes dándoles un trato de terroristas y que por ese motivo van a venir a ayudarnos, a apoyarnos para enfrentar a la delincuencia organizada", criticó el mandatario.



Ante las acusaciones del presidente de México, uno de los portavoces de la Casa Blanca, John Kirby, defendió el jueves que Washington haya imputado a 28 miembros del Cártel de Sinaloa.



Mientras que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó el mismo día que sí trabajaron con el Gobierno mexicano en la investigación contra el Cártel de Sinaloa.



"Nos ha costado mucho el hacer valer nuestra soberanía y, aunque se trate, repito, de buenas intenciones, son asuntos que solo nos corresponden a los mexicanos", remarcó este viernes López Obrador.