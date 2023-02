Derrumbe en Mina China Deja 5 Muertos y 50 Atrapados

Cinco personas muertas, seis heridas y más de 50 atrapadas es el saldo de un derrumbe en una mina de carbón a cielo abierto en el norte de China, mientras las tareas de rescate se reanudaron después de un deslave que frenó por varias horas la labor de los rescatistas en la mina ubicada en la región de Alxa, en Mongolia Interior.

Según los medios estatales, el deslave se produjo a las 18:00 horas del miércoles, unas cinco horas después de que el derrumbe de una de las paredes del pozo sepultase a gente y camiones. En el lugar había alrededor de 900 rescatistas con maquinaria pesada, que reanudaron el operativo el jueves en la mañana.

El presidente de China, Xi Jinping, pidió poner todos los esfuerzos en la búsqueda y rescate de los mineros y garantizar la seguridad de la vida y las propiedades de la gente. Las imágenes de la televisora estatal CCTV mostraban un enorme muro de escombros cayendo ladera abajo sobre personas y vehículos.

La empresa que explota la mina, Inner Mongolia Xinjing Coal Industry Co. Ltd., fue señalada y multada el año pasado por varias infracciones de seguridad que iban desde unas rutas de acceso poco seguras al almacenamiento inadecuado de materiales volátiles y a la falta de formación de sus supervisores de seguridad.