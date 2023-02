DeSantis, favorito para abanderar a republicanos en 2024

De acuerdo con encuestas realizadas para las próximas elecciones en Estados Unidos, el gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, ganaría en un hipotético cara a cara frente a Donald Trump, en las primarias presidenciales republicanas.

DeSantis todavía no ha hecho oficial su candidatura, pero es uno de los principales competidores contra Trump, según la encuesta realizada por la organización Club for Growth y recogida por 'The Hill', hecha a más de tres mil personas divididas e identificadas como republicanos conservadores y republicanos moderados.

En dicho enfrentamiento, Trump obtendría un 52% de los votos de republicanos conservadores, mientras DeSantis aseguraba el 56% de conservadores y el 51% de moderados.

El grupo conservador encargado de realizar la encuesta sostuvo que con Donald Trump las posibilidades de recuperar la Casa Blanca serían menores, por lo que el presidente del grupo, David McIntosh, hace un llamado a los partidarios a estar abiertos a un nuevo candidato.

Lo que el club cree que el Partido Republicano debe hacer es asegurarse de que quien nominemos realmente gane

