CNN Despide a Don Lemon, tras 17 Años de Trabajo

La cadena de televisión estadounidense por cable CNN despidió a Don Lemon, informó este lunes el presentador de noticias en un mensaje en Twitter.

En su publicación, dijo que está "aturdido" por la medida y que la compañía no le informó directamente del cese.

He sido informado esta mañana por mi agente de que he sido despedido de CNN. Estoy aturdido.

"Después de 17 años en la CNN, habría pensado que alguien de la dirección habría tenido la decencia de decírmelo directamente. En ningún momento se me dio ninguna indicación de que no podría seguir haciendo el trabajo que he amado en la cadena", denunció en sus redes sociales.

En un comunicado, la CNN señaló que la cadena y Lemon habían terminado su relación.

"Don siempre será parte de la familia de CNN y le agradecemos sus contribuciones durante los últimos 17 años. Le deseamos lo mejor y lo animaremos en sus futuros proyectos", escribió la cadena.

El periodista era uno de los presentadores del programa This Morning y comenzó su camino en CNN en septiembre de 2006.

El pasado febrero protagonizó una polémica al asegurar que una mujer "se considera en su mejor momento a los 20, 30 y quizá los 40", lo que le valió una oleada de críticas a pesar de que posteriormente pidió disculpas.

Te recomendamos:

Con información de Reuters y EFE

spb