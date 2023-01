La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció que no se suma al cese el fuego bilateral anunciado la noche del 31 de diciembre por el presidente colombiano, Gustavo Petro, ya que "aún no existe ningún acuerdo en esa materia" y no aceptan "como acuerdo un decreto unilateral del Gobierno".

"En diversas oportunidades hemos señalado que el ELN sólo cumple lo que se discuta y se acuerde en la Mesa de Diálogos donde participemos (en referencia a las negociaciones que se llevan a cabo en Caracas)", aseguró el ELN en un comunicado de fecha 1 de enero divulgado hoy por esa guerrilla.

Por su parte, Petro convocó a una reunión extraordinaria para sopesar las operaciones contra la guerrilla.

¿Qué es el Ejército de Liberación Nacional (ELN)?

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) es considerado la última guerrilla activa de Colombia e inició sus operaciones en julio de 1965.

Su territorio de operación se encuentra en Colombia y Venezuela y desde su conformación ha generado una serie de tensiones políticas y de seguridad en estas regiones.

En 2019, el gobierno de Iván Duque rompió los diálogos de paz con el ELN tras el atentado contra la escuela de policía General Santander y la guerrilla pasó a ser declarada como un Grupo Armado Organizado (GAO).

La administración de Petro había revelado la tregua bilateral con cinco de los grupos armados colombianos, entre los que figura el ELN, la que se contemplaba por seis meses y fue reconocido por instituciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU).

