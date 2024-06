¿En Verdad Concluyó Caso de Manuel Guerrero en Qatar?

El 4 de febrero, Manuel Guerrero Aviña, ciudadano británico-mexicano, fue detenido en Qatar tras concertar un encuentro a través de una aplicación de citas LGBT+.

Según sus familiares, resultó ser una operación organizada por agentes qataríes, quienes abrieron un perfil falso y lo detuvieron cuando se concretó la cita.

La familia de Manuel denunció que su detención fue arbitraria y motivada por su orientación sexual; y que habría sufrido maltrato físico y psicológico, así como amenazas de recibir latigazos.

En marzo, las autoridades qataríes concedieron libertad provisional a Manuel, permitiéndole continuar su proceso fuera de la cárcel, explicó su hermano Enrique.

Este martes, un juzgado de primera instancia en Qatar encontró a Manuel culpable de "posesión y consumo de metanfetaminas”, sentenciándolo a una pena suspendida de seis meses de prisión, a una multa de 10 mil riyales cataríes -aproximadamente 50 mil pesos-, así como su deportación.

Ante ello, la Cancillería informó que el proceso legal había concluido y que él podría salir del país una vez que se pagara la multa.

Sin embargo, el Comité Manuel Guerrero y sus familiares calificaron esta información como imprecisa, ya que la sentencia puede ser apelada por la defensa de Manuel en un plazo de 15 días, mientras que la Fiscalía qatarí tiene 30 días para hacer lo propio.

Aunque la defensa de Manuel está contemplando presentar la apelación, no hay certeza de que la Fiscalía no busque una sentencia más severa.

En este momento, Manuel no puede pagar esa fianza y salir del país porque esa sentencia no ha quedado firme. La Fiscalía puede apelar para que se empeore o la defensa puede apelar para que mejore. Ellos dieron la impresión al pueblo de México, a la comunidad LGBT, de que ya ‘namás’ es cosa de pagar y se va, y casi casi si no se va es porque no hemos pagado. No podemos cantar victoria cuando Manuel no puede en este momento salir de Qatar