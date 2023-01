Envían a Migrantes Centroamericanos a Nueva York y Chicago

En El Paso, Texas, centenas de migrantes que ya cruzaron son enviados en camiones hacia ciudades como Chicago y Nueva York.

Te recomendamos: Migrantes, en Incertidumbre por "Título 42’

A las 11 de la mañana en el Centro de Bienvenida a Migrantes de El Paso, Texas, al menos 500 centroamericanos se prepararon para abordar los autobuses que los llevarán a Nueva York o Chicago.

Enrique Dueñas, coordinador del Departamento de Emergencias de El Paso, Texas, vigiló el proceso.

La Patrulla Fronteriza tiene sus autobuses blancos, nos avisan cuántos van a venir, cuánta gente y aquí los esperamos

Los migrantes que llegan a pedir asilo provienen de toda Centroamérica y muchos de Venezuela.

Tony Roger, inmigrante venezolano en Nueva York señaló:

Nosotros teníamos una empresa de café, pero ya no nos dio para más y decidimos venirnos y ahí vamos pues

En ese grupo también están Kiara y su esposa quienes, cuentan, viajaron con sus cinco hijos, la mamá de 50 años y hasta su perrita pomeranian, que dicen, cruzó la selva del Darién.

Unas veces caminó, otras veces se trajo cargada, es muy fuerte

Para cuando llegan al Centro de Bienvenida donde abordan los autobuses, estos migrantes han recorrido al menos 4 mil kilómetros, pero les faltan más de 3 mil que esta vez no harán a pie.

Enrique Dueñas afirmó:

Éste es el paso final de esas personas que pasaron por el Centro de Bienvenida, les estamos dando un paquete que tiene alimentos

El viaje hasta Nueva York dura 34 horas. En Dallas hacen una primera parada donde los cambian de autobús y continúan el viaje por, Arkansas, Tennessee, Virginia, Maryland, Philadelphia, hasta Nueva York, quienes lo deseen pueden bajar en uno de esos estados.

Antes de subir al autobús firman una carta para deslindar de responsabilidades a las autoridades en caso de que ellos decidan bajarse, o en caso de que decidan cualquier cosa, son libres de hacerlo mientras están en el albergue. Este formato lo tienen en inglés y en español y una vez que se suben al autobús entregan el formato.

Tras día y medio de viaje, finalmente llegan a la terminal de autobuses en Nueva York.

Migrantes han recorrido al menos 4 mil kilómetros, pero les faltan más de 3 mil que no harán a pie. Foto: N+ A los migrantes, se les envía a uno de los 42 hoteles que fueron habilitados como albergues, mientras se termina de instalar el Centro de Ayuda Humanitaria para migrantes previsto en Randall's Island, un lugar para atender el estado de emergencia, ocasionado por la llegada de más de 66 mil migrantes a esta ciudad.

Para la familia Zambrano y para la de Kiara, los planes avanzan lento. En el primer caso, la familia no pudo recibirlos de inmediato, en el segundo, les dijeron que no podrán trabajar hasta que no sepan si su petición de asilo será aceptada o no.

Kiara Gise, migrante centroamericana destacó:

No podemos trabajar, nos dicen que no podemos trabajar hasta que no tengamos un juicio. Tenemos puros niños y ellos no nos esperan

Además, a su pequeña perrita se las quitaron al llegar a Nueva York.

Ya nos dijeron en el hotel donde estamos que no nos la dejan tener y que no nos la dejan llevar, eso nos preocupa porque nosotros queremos tener nuestra perrita, ella ha estado más con nosotros como un miembro de la familia y no podemos dejarla tampoco, como le digo, todo el camino nos la han intentado quitar y para llegar acá y nos digan que no

Con información de Abraham Reza, Adrián Tinoco y Julián López

KAH