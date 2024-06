Corte de EUA se Opone a Prohibir Píldora para Abortar y Ratifica su Uso

La Corte Suprema de Estados Unidos de América (EUA) dictó hoy, 13 de junio de 2024, un fallo unánime con el que protegió y ratificó el acceso a una píldora abortiva muy utilizada en el país.

Y es que el Tribunal Supremo desestimó un caso para prohibir a nivel federal la mifepristona, medicamento utilizado en una píldora abortiva que fue usada en casi dos tercios de todos los abortos en EUA el año pasado.

Los magistrados determinaron que los opositores al aborto —la Alianza para la Medicina Hipocrática— carecían del derecho a demandar a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) por haber aprobado la píldora y por haber tomado medidas para facilitar el acceso.

Cabe señalar que este caso había amenazado con restringir el acceso a la mifepristona en todo el país, incluso en estados donde el aborto sigue siendo legal.

Aproximadamente 60% de los abortos en Estados Unidos se hacen con píldoras que contienen mifepristona, por lo que su restricción limitaría aún más la interrupción del embarazo.

"Los tribunales federales son el foro equivocado para abordar las preocupaciones del demandante sobre las acciones de la FDA", escribió para el tribunal el juez Brett Kavanaugh, que formó parte de la mayoría que anuló el fallo Roe vs. Wade.

Desde el año 2000, más de 6 millones de personas han usado la mifepristona, un medicamento que bloquea la hormona progesterona y prepara al útero para responder al efecto del misoprostol, segundo medicamento que provoca contracciones.

Sobre este tema, proveedores de atención sanitaria advirtieron que si la mifepristona deja de estar disponible o si es muy difícil de obtener, usarían únicamente el misoprostol, que es un poco menos eficaz para interrumpir el embarazo.

Today’s decision does not change the fact that the fight for reproductive freedom continues – the right for a woman to get the care she needs is imperiled if not impossible in many states.



It does mean that mifepristone, or medication abortion, remains available and approved. pic.twitter.com/4xbsWGr8rv