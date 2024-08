Un video que circula en redes sociales muestra a dos niños pequeños en pañales, que salieron disparados de un jeep que volcó en un aparatoso accidente en una carretera de Texas, en Estados Unidos.

Los bebés lograron ponerse de pie en medio del camino, donde fueron rescatados por algunas personas, luego de que otros vehículos formaran una especie de cerco alrededor de los menores.

NEW: Two toddlers in their diapers walk away fine after being thrown from a Jeep that had flipped on a Texas highway.



"The kids stood alone, a good sign. Just scrapped up," the man who originally shared the post on FB said.



"Deputies responded to a major crash on the main… pic.twitter.com/g1IvHCWxii