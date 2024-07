Video | Adiós, Dulces; Hola, Balas: Así Son las Máquinas Expendedoras de Municiones en EUA

Ante la controversia en Estados Unidos de América (EUA) sobre el control de armas y municiones y la facilidad que tienen los ciudadanos para conseguirlas, surgió una nueva dinámica que brinda a las personas la posibilidad de adquirir balas, como si fueran dulces, en máquinas expendedoras, ubicadas en tiendas de autoservicio.

Cabe recordar que el sábado pasado, el expresidente y precandidato republicano Donald Trump fue herido de bala en una oreja durante un mitin en Butler, Pensilvania, y el arma que le hirió fue comprada regularmente por el padre del joven de 20 años Thomas Matthew Crooks, identificado como el autor de los disparos.

