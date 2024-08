‘EUA Está Listo para Kamala Harris’: Barack Obama en la Convención Demócrata

En una importante noche para el Partido Demócrata, Barack Obama dio un discurso en Chicago. La Convención Demócrata se volcó en admiración por las palabras del expresidente, quien dio un largo discurso para elogiar a Joe Biden y a la candidata presidencial Kamala Harris.

Barack Obama sube al estrado de la Convención Demócrata

El expresidente llegó al escenario del United Center de Chicago después del discurso de su esposa, Michelle Obama, quien lo presentó con las siguientes palabras:

Es un placer para mí presentarles a alguien que sabe de esperanza.

Por su parte, el expresidente bromeó con que era un error subir al podio subir después de la célebre conferencista:

Soy la única persona lo suficientemente tonta como para hablar después de Michelle Obama

Desde el principio de su discurso, Barack Obama abogó por la unión entre los votantes, en un momento en que los Estados Unidos parece dividido para muchos analistas:

Seas un demócrata, republicano o algo en medio, tenemos gente en nuestras vidas que creen en la promesa de América.

Barack Obama y Michelle Obama en la Convención Demócrata de Chicago. Foto: AFP

Barack Obama elogia a Joe Biden

Barack Obama elogió ampliamente a Joe Biden. Según dijo el expresidente, su mejor decisión como candidato fue pedir a Biden que le acompañara en las elecciones como candidato a la vicepresidencia:

Mi primera decisión como nominado resultó ser la mejor: elegir a Joe Biden para estar a mi lado como vicepresidente.

Además, dijo que compartía con el actual presidente la “creencia inquebrantable de que todos en este país merecen una oportunidad justa”. El exmandatario no dejó de lado la decisión de Joe Biden de bajarse de la carrera presidencial.

Tras semanas de tensión alrededor de la candidatura demócrata, Biden optó por dejar el paso libre a Kamala Harris. Al respecto, Barack Obama dijo:

Fue tan desapegado como para hacer lo más raro que hay en la política: dejar de lado su propia ambición por el bien del país.

Y agregó:

La historia recordará a Joe Biden como un extraordinario presidente que defendió la democracia en un momento de gran peligro y estoy orgulloso de que sea mi presidente pero estoy más orgulloso de que sea mi amigo.

Barack Obama en la Convención Demócrata de Chicago. Foto: AFP

“Estados Unidos está listo para Kamala Harris”

Sobre la actual carrera presidencial, el expresidente señaló que los votantes están sumamente preocupados por el futuro de sus hijos:

Un país donde muchos norteamericanos luchan y no creen que el gobierno pueda hacer algo por ellos. La gente que decidirá esta elección se hacen una simple pregunta: ¿quién peleará por mí?, ¿quién piensa en mi futuro y el futuro de mis hijos?

No obstante, Obama bromeó con que el candidato republicano no tendría interés por las preocupaciones de los votantes: “Una cosa es cierta: a Donald Trump esa pregunta no le quita el sueño”, dijo.

También dijo que Donald Trump es “un millonario de 78 años que no ha dejado de quejarse de sus problemas”. Y criticó que impidiera la aprobación de una reforma migratoria bipartita pues “resolver el problema migratorio dañaría su campaña”.

Por último, Barack Obama dijo que el republicano tiene por estrategia la división entre los estadounidenses:

Y sobre todo Donald Trump quiere que pensemos que el país está dividido sin remedio entre ellos y nosotros, entre los ‘verdaderos norteamericanos’ y los extraños que no.

Ante una muchedumbre emocionada, Barack Obama finalizó señalando que Kamala Harris representaría un “nuevo capítulo” para la historia estadounidense:

Estados Unidos está listo para un nuevo capítulo, está listo para una nueva historia, estamos listos para la presidenta Kamala Harris y ella está lista para el trabajo.

