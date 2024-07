Biden Propone a Kamala Harris como Candidata a la Presidencia en las Elecciones de EUA

Luego de que el presidente estadounidense, Joe Biden, anunció su decisión de abandonar la carrera por la reelección presidencial, pidió el voto para la vicepresidenta, Kamala Harris, como su sustituta de cara a las elecciones del próximo 5 de noviembre, a través de un mensaje en la red social X.

Biden publicó este mensaje unos minutos después de publicar una carta en la que anunció que abandonaba la carrera a la reelección, por el interés de su partido y del país.

Aunque en un principio no daba el apoyo explícito a Harris, minutos después lo ha hecho en la mencionada red social.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV