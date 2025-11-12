Boeing Deberá Pagar 28 MDD al Esposo de una Pasajera que Murió en Desplome de Avión en Etiopía

Un juez de Estados Unidos determinó que Boeing deberá pagar 28.45 millones de dólares a la familia de una víctima que murió en un avión 737 MAX de Ethiopian Airlines en 2019.

El vuelo ET302 de Ethiopian Airlines se estrelló el 10 de marzo en 2019 en Etiopía poco después del despegue y dejó un saldo de 157 muertos.

El accidente, considerado como el peor en la historia de Etiopía, obligó a que todos los aviones 737 MAX permaneciesen en tierra por dos años.

Boeing deberá indemnizar a familia de víctima de vuelo de Ethiopian Airlines

Este miércoles 12 de noviembre, un juez de Chicago determinó que la empresa aeronáutica Boeing deberá indemnizar con 28.45 millones de dólares al viudo de Shikha Garg, pasajera fallecida en el vuelo ET302 de Ethiopian Airlines. El monto equivale aproximadamente a 520 millones de pesos mexicanos.

Se trata del primer juicio civil sobre el accidente ocurrido el 10 de marzo en 2019 en Bishoftu, Etiopía, que dejó un saldo de 157 muertos y ningún sobreviviente.

Aquel día el avión 737 MAX de Boeing se desplomó seis minutos después del despegue. El vuelo salió de Adís Abeba y se dirigía a Nairobi, capital de Kenia. Se le considera el peor accidente en la historia de la aviación etíope.

El jurado reunido en Chicago indicó que Boeing deberá pagar a la familia de Shikha Garg, originaria de Nueva Delhi, 10 millones de dólares por el dolor de la pérdida, otros 10 por el sufrimiento provocado a la víctima, así como otras compensaciones.

Soumya Bhattacharya, viudo de Shikha Garg, declaró a la agencia AFP:

Aceptamos con gusto el veredicto.

Los familiares de todas las víctimas presentaron demandas entre abril del 2019 y marzo del 2021. Hasta el momento, este es el primer caso que se dirime en tribunales, mientras que otra víctima fue indemnizada a través de un acuerdo extrajudicial cuyo monto no ha sido revelado.

Este accidente motivó que todos los aviones 737 MAX de Boeing permanecieran en tierra dos años para una revisión exhaustiva. Además, el evento desató varias investigaciones y representó un duro golpe para la credibilidad de la empresa aeronáutica.

