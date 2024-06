Decomisan 146 Kilos de Metanfetamina Disfrazada de Carbón en Nogales, Arizona

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos decomisó un cargamento de 146 kilos de metanfetamina que estaban disfrazados de carbón proveniente de México.

A pesar de que el decomiso ocurrió el pasado 30 de mayo, se dio a conocer hasta este 5 de junio de 2024, informó Michael W. Humphries, director del Área Portuaria del Puerto de Nogales, en Arizona.

La droga sintética fue localizada durante una revisión de rutina a un tractocamión que intentaba ingresar a EUA desde México.

El decomiso fue posible gracias a un perro oficial especializado en la detección de estupefacientes.

Michael W. Humphries, director del Área Portuaria del Puerto de Nogales:

5/30: CBP officers conducting commercial operations at the Nogales POE seized 323 lbs of meth in a shipment of charcoal. Some of the bags of charcoal had packages disguised as charcoal logs comingled with the charcoal. Those packages contained meth. Good job K9 team and officers! pic.twitter.com/nCxfVjmMmd