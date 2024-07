Demócratas Plantean Sustituir a Biden por Michelle Obama, Taylor Swift u Oprah Winfrey

Tras el "terrible" desempeño de Joe Biden, en el debate contra el republicano, Donald Trump, se habla de un plan demócrata que busca sustituir al actual presidente de 81 años. Y en la lista de opciones aparecen figuras políticas como Michelle Obama, y también del espectáculo como la conductora de televisión Oprah Winfrey, y hasta la cantante Taylor Swift.

El plan implicaría que el partido anuncie un proceso de “primarias relámpago” antes de la convención demócrata, en agosto.

En Estados Unidos crece la presión para que se replantee la candidatura a la reelección de Joe Biden, de la que dudan tanto miembros de su partido como destacados apoyos hasta ahora, como el actor George Clooney.

En plena cumbre de la OTAN, que desde el martes y hasta este jueves reúne en Washington a los jefes de Gobierno y de Estado de los 32 miembros de la Alianza del Atlántico Norte, el mandatario demócrata tuvo que lidiar no solo con los frentes que tiene abiertos ese organismo, sino con la creciente división de su formación.

La responsable esta vez ha sido Nancy Pelosi, la expresidenta de la Cámara de Representantes:

Le corresponde a él decidir si se va a postular. Todos le estamos animando a que tome esa decisión, porque el tiempo apremia

Hasta ahora se habían hecho públicas las dudas de una decena de legisladores demócratas, que animaban a pensar si verdaderamente Biden es para el partido la carta ganadora en noviembre frente al expresidente republicano Donald Trump.

"Biden no puede ganar la batalla contra el tiempo": George Clooney

Pelosi, de 84 años y representante de California, es la congresista de mayor rango que de forma implícita le planta cara. No lo hizo abiertamente, pero sí insistió en que la gente quiere que tome una decisión, pese a que él repite desde hace días que no piensa abandonar la carrera.

El actor George Clooney pidió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, renuncie a la carrera presidencial después de su "terrible" desempeño en el debate contra el republicano, Donald Trump.

En el diario The New York Times, Clooney escribió que considera a Biden su amigo, pero que la única batalla que no puede ganar es la batalla contra el tiempo.

