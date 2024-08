Donald Trump Anuncia Venta de Libro con sus Fotos más Icónicas; la del Atentado Será la Portada

A través de sus redes sociales, el candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lanzamiento de un nuevo libro llamado 'Save América' ('Salva a Estados Unidos') que contendrá, según él, las fotografías más icónicas de su carrera política, y la postal que ocupará la portada será una del atentado que sufrió el pasado mes de julio.

La publicación ya está en preventa por 99 dólares, 499 si va firmado por el expresidente.

La imagen elegida como portada es la instantánea tomada por el fotógrafo Evan Vucci el pasado 13 de julio en Butler, Pensilvania, instantes después de que el exmandatario sufriera un intento de asesinato en un mitin a manos de un joven de 20 años que logró dispararle y herirlo en la oreja.

I have a FANTASTIC new Book coming out next week, “SAVE AMERICA.” I hand-selected every Photo, from my time in the White House, to our current third Campaign for President of the United States. A MUST HAVE on U.S. History, especially for America First Patriots - Get your copy now… pic.twitter.com/GSUJ9V015T