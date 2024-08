Donald Trump Comparte Imágenes Manipuladas en las que se Atribuye Apoyo de Taylor Swift

El candidato Republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump publicó en su cuenta personal de la red social 'Truth', al parecer intencionalmente, una serie de fotografías que sugieren que la popular cantante de pop, Taylor Swift, apoya su campaña, al igual que un grupo de las llamadas 'Swifties'. Pero se trata de imágenes manipuladas creadas con Inteligencia Artificial.

En algunas de las fotografías se pueden ver a fans de Taylor Swift portando camisetas con el lema 'Swifties for Trump' ('Swifties con Trump').

Una de las imágenes corresponde a una captura de pantalla de un portal satírico que afirma que la cancelación de los conciertos de Swift en Viena debido a un plan de ataque terrorista frustrado, llevó a sus seguidoras a decantarse por el voto de Trump para las elecciones del 5 de noviembre.

Otra postal compartida por el magnate neoyorquino muestra a la estrella del pop vestida como el Tío Sam junto al mensaje: "Taylor wants you to vote for Donald Trump" ("Taylor quiere que votes por Donald Trump)".

'¡Acepto!', tituló Trump a la publicación, que acumula más de 9 mil 'me gusta'.

Swift no ha apoyado públicamente a ningún candidato

La estrella del pop, que tiene gran influencia entre las capas más jóvenes de la sociedad de EUA, no ha respaldado en público a ningún candidato de cara a las próximas elecciones, aunque en la carrera por el poder de la Casa Blanca de 2020 apoyó al actual presidente, el demócrata Joe Biden.

VIDEO: Kamala Harris Aventaja a Donald Trump en 6 de 7 Estados Clave

El pasado 7 de agosto se especuló acerca de su apoyo a Kamala Harris tras la publicación en su cuenta de Instagram de una fotografía sobre el escenario en la que aparecía una silueta saludando de espaldas similar a la vicepresidenta, aunque luego se descubrió que se trata de una de las bailarinas de su gira.

La Era Biden: Estrategias de Donald Trump y Kamala Harris

Historias relacionadas

Con información de N+ y EFE

SM