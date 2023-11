Donald Trump en Entrevista Exclusiva: ‘La Relación con México es Muy Buena’

Donald Trump concedió una entrevista exclusiva a TelevisaUnivision y N+ donde habló sobre temas como la relación entre México y Estados Unidos, así como su posible segunda candidatura a la presidencia de su país. Presentamos a continuación algunos de los momentos más importantes ocurridos durante esta conversación con Enrique Acevedo.

El expresidente de los Estados Unidos habló sobre su búsqueda de la candidatura republicana. Según dijo, cuenta con el apoyo de un gran sector de los votantes latinos.

Enrique Acevedo: Pero también cuenta con el apoyo del 42% de los votantes latinos. Esto no tiene precedentes para un candidato republicano. ¿Cuál crees que es el mensaje que envían los votantes con estos números?

Donald Trump: Son personas emprendedoras increíbles. Y les gusto. Sabes, nunca ha habido nada parecido en el Partido Republicano. He sido y soy republicano, y contamos con un tremendo apoyo por parte de ellos. Yo lo llamo hispano latino. Tienes muchos términos diferentes. Pero en lo que a mí respecta, todo significa lo mismo. Es que son personas geniales, personas increíbles. Y también quieren seguridad si están en Estados Unidos, México o cualquier otro lugar. Se sienten fuertes respecto de la seguridad y nosotros se la proporcionamos. Y sí, según las encuestas nadie ha visto nunca algo así.

Por supuesto, la relación entre México y Estados Unidos fue parte toral de la entrevista. Al respecto, Donald Trump señaló que espera tener una buena relación con la próxima presidenta de nuestro país.

Enrique Acevedo: La relación entre Estados Unidos y México ha estado en el centro de las discusiones políticas aquí en México, y el presidente López Obrador está dejando el cargo. México elegirá a su primera mujer presidenta. ¿Cómo prevé esa transición?

Donald Trump: Bueno, entiendo que es muy cercano a su primera presidenta y eso me impactaría, porque sí le tenía mucho respeto. Y entiendo que así es como está funcionando. No sé. ¿Dentro de su país eso es una garantía? No creo que nada esté garantizado, ciertamente, pero parece que va en esa dirección. Y la relación con él fue tan buena que creo que, probablemente, si soy yo y creo que así será, espero que sea según las encuestas. Tenemos que asegurarnos de tener una elección honesta. Pero si tenemos una elección honesta, creo que tendremos una muy buena relación con el nuevo presidente de México.

Respecto a la idea de una posible intervención militar, enarbolada por algunos cuadros del Partido Republicano, Donald Trump refrendó que la relación con México es ”muy buena”. Además dijo que nuestro país también es víctima de la violencia asociada al crimen organizado y el tráfico de drogas.

Enrique Acevedo: Algunos de los otros aspirantes republicanos han hablado de una intervención militar en México para detener el tráfico de fentanilo a través de la frontera. Si fuera reelegido presidente, ¿apoyaría esa idea?

Donald Trump: Bueno, mucha gente dijo que fue idea mía. De hecho, dijeron que iba a hacer eso, pero ciertamente lo trataríamos con México. La relación es muy buena. Mire, a México tampoco le gusta lo que está pasando con el fentanilo y con todas las otras cosas que están pasando por la frontera. Y México también es víctima de ello. Tienes un tremendo problema con las drogas.

Enrique Acevedo: Para su gente.

Donald Trump: El pueblo, las drogas, la destrucción de familias, la muerte. Entonces estaríamos tratando con México, pero hay que hacer algo al respecto. Donde estamos perdiendo, creo que probablemente 250.000 personas al año. Eso es como una gran intervención militar. Hay que hacer algo al respecto.

En cuanto a las acusaciones que enfrenta en Nueva York, el expresidente dijo que no cree que el resultado de este juicio lo obligue a abandonar la carrera presidencial.

Enrique Acevedo: Esta semana estuvo en Nueva York en la corte. Hoy enfrenta cuatro acusaciones en múltiples jurisdicciones. ¿Le preocupa ganar la nominación republicana y luego verse obligado a abandonar la carrera?

Donald Trump: Bueno, no creo que abandone. Creo que la gente sabe que es una persecución política. Es un engaño político. Este es Biden, que es el peor presidente en la historia de nuestro país. Nunca hemos tenido un presidente tan tonto, tan incompetente y tan corrupto desde el punto de vista de lo que está haciendo. Han convertido al Departamento de Justicia en un arma, han convertido en un arma al FBI y han venido contra mí con las peores acusaciones. Nadie ha visto nunca nada parecido.

[...] En este país nunca ha ocurrido nada parecido. Sucede en otros países. Pero estas son naciones en desarrollo. Estas son naciones del tercer mundo. Entonces, Biden es un hombre que ha desatado algo que es muy malo, porque cuando eso me pasa a mí, les puede pasar a ellos. Y ya sabes, es un presidente muy corrupto.

Donald Trump también contestó preguntas sobre la migración entre México y Estados Unidos. El político republicano dijo que el gobierno de México tampoco está conforme con el flujo de migrantes indocumentados y señaló que las fronteras abiertas no son convenientes para los dos países.

Enrique Acevedo: ¿Cree que la frontera ahora es más segura gracias a esa relación y la asociación que usted ha podido construir con México?

Donald Trump: Creo que la cifra será de 15 millones de personas al final de esta administración loca, esta administración es una locura. Tienen una política de fronteras abiertas, lo cual, por cierto, es terrible para México. Hablé con su presidente. Su presidente lo sabe porque viene gente de todo el mundo. Están caminando por México. México no quiere eso. Están saliendo adelante. Es como una autopista humana. Y llegan por cientos de miles, por millones a través de México. Y suceden cosas malas cuando eso sucede. Entonces su presidente lo odia. Lo odio.

[...] Las fronteras abiertas son muy malas y son muy malas para nosotros, pero son muy malas para México también.

