Donald Trump publicó un mensaje por la Semana Santa donde felicitó a los cristianos del mundo y aseguró que la religión está creciendo en Estados Unidos

Donald Trump publicó un mensaje por la Semana Santa donde se congratuló por “acompañar a los cristianos de Estados Unidos y del mundo”. En su publicación, el presidente aseguró que la religiosidad está creciendo en su país.

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Donald Trump asegura que está creciendo la religión en Estados Unidos

A través de la red social Truth Social, Donald Trump publicó unas palabras para celebrar la Semana Santa. En medio del Viernes Santo, el republicano señaló la resurrección de Cristo como “el más glorioso milagro” de todos los tiempos.

“Esta Semana Santa, me enorgullece unirme a los cristianos de todo el país y del mundo para celebrar el milagro más glorioso de todos los tiempos: la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo”.

El presidente de Estados Unidos también elogió la humildad de Jesús, así como su actitud ante la muerte. En la publicación se lee:

“En su vida, Cristo demostró verdadera humildad. En su muerte, fue un ejemplo de amor verdadero, y en su resurrección de entre los muertos, demostró que ni siquiera la muerte puede silenciar a quienes confían en Dios Todopoderoso”.

Donald Trump también mencionó que la religiosidad está creciendo en los Estados Unidos “por primera vez en décadas”. Además, aseguró que un país grande requiere de una religión e iglesias llenas:

“Para ser una gran nación, se necesita religión, y se necesita a Dios en las iglesias de todo el país este domingo. Las bancas estarán más llenas, con gente más joven y más fiel que nunca”.

Presidentes se pronuncian sobre la Semana Santa

Donald Trump no fue el único mandatario que se pronunció sobre la Semana Santa. Mark Carney publicó un mensaje en X, antes Twitter, donde felicitó a los cristianos de Canadá. El mensaje fue publicado tanto en inglés como en francés:

“Hoy, los cristianos celebran el Viernes Santo, un día sagrado de sacrificio, redención y fe. Al reunirnos con nuestros seres queridos, llevemos nuestras bendiciones hacia adelante y miremos al futuro con esperanza”.

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También Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido, publicó un mensaje a través de X:

“El Viernes Santo es un día de reflexión, en el que los cristianos recuerdan el sacrificio de Cristo, así como los valores de compasión y esperanza que son la esencia de la Pascua”.

Un caso particular es el de Giorgia Meloni, quien preside el gobierno de Italia. La derechista no publicó un mensaje sobre el Viernes Santo, pero sí recordó el legado de Juan Pablo II, quien falleció un 2 de abril del 2005:

“Veintiún años después, su ejemplo sigue siendo muy inspirador. No solo en nuestra fe, sino también en la forma en que afrontamos los desafíos actuales, con aún mayor valentía y responsabilidad”.

En cambio, mandatarios como Pedro Sánchez, de España, y Emmanuel Macron, de Francia, no publicaron mensajes alusivos a la celebración cristiana.

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