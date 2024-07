"Pensaron que Estaba Muerto": Trump Relata Los Momentos del Atentado en su Contra

Luego de aceptar nuevamente la candidatura presidencial por el Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump se refirió al atentado que sufrió el pasado 13 de julio de 2024 durante un mitin en Pensilvania, donde solo resultó herido de una oreja.

Durante su relato, el también empresario destacó que la multitud que presenció el intento de magnicidio pensó que estaba muerto al ver la cantidad de sangre que empezó a brotarle a la altura de la oreja, y se dijo sorprendido que en ese momento nadie se asustó y evitaron correr en estampida como ocurre en otros casos.

"El aspecto más increíble de lo que sucedió aquella terrible tarde se vio realmente después del disparo. En casi todos los casos como estos, y con una sola bala que se dispare, la gente sale corriendo como estampida, y en este caso no fue así, algo muy extraño", reflexionó Donald Trump.

Esta gran multitud se quedó ahí y no se movió ni un centímetro, es más, muchos valientes se alzaron para ver donde estaba el tirador, y luego empezaron a señalarlo. Nadie corrió y como no hubo estampida se salvaron muchas vidas. Pero ese no fue el motivo de que no se movieran, no lo hicieron porque sabían que yo estaba en graves problemas, me vieron agacharme, vieron la sangre y pensaron que estaba muerto

"Yo no debería estar aquí, no tendría por qué estar aquí. Estoy delante de ustedes únicamente por la gracia de Dios omnipotente", agregó.

Trump contó que el atentado se dio justo cuando estaba hablando de los logros de su gobierno en materia de migración ilegal, estaba por mostrar una gráfica con números que demostraban que durante su gestión hubo menor cantidad de gente cruzando hacia Estados Unidos, cuando fue tocado por una bala.

Detrás de mí, y a la derecha, había una pantalla grande donde se mostraba una gráfica de cruces por la frontera mientras fui presidente. Las cifras eran impresionantes. Para ver la gráfica empecé a voltear a la derecha y estaba listo para empezar, a dar un poco más de vuelta, y qué bueno que no lo hice; cuando oí un ruido fuerte, como un silbido y sentí que algo me pegaba muy duro en la oreja derecha. Me dije: '¿qué fue eso? solo puede ser una bala'. Me llevo la mano derecha a la oreja, me la retiro y tenía la mano cubierta de sangre, sangre por todos lados

Destacó la labor del Servicio Secreto de Estados Unidos que de inmediato corrió a protegerlo:

De inmediato supe que era algo muy serio, que nos estaban atacando. Luego me agaché y seguían volando las balas, al tiempo de que los agentes del Servicio Secreto, muy valientes corrieron al foro. Son gente grandiosa, con mucho riesgo para ellos y se me encimaron para protegerme

Reconoció que de haber volteado un poco más la cabeza, no lo estuviera contando, ni mucho menos estaría presente en la Convención Republicana.

Lo asombroso es que antes del balazo, si yo no hubiera movido la cabeza en ese último instante, la bala del asesino habría dado en su blanco, y no estuviera aquí esta noche, no estuviéramos juntos

Trump agradece valentía de bombero que perdió la vida durante su atentado

Durante su relato sobre lo ocurrido el día del atentado, Donald Trump hizo un reconocimiento especial al bombero Corey Comperatore, quien falleció durante la balacera luego de que una bala lo alcanzara cuando este trataba de proteger a su familia.

Trágicamente el tirador le quitó la vida a uno de nuestros compatriotas estadounidenses, Corey Comperatore, una persona increíble, me lo dicen todos. Fue un exjefe de bomberos muy respetado por todos, su esposa Helen está destrozada. Perdió la vida abnegadamente para proteger a su familia de las balas, se les puso encima y la bala le dio, ¡qué hombre!

Aseguró que tratará de reparar el daño a la familia del bombero y que realizó una colecta donde se juntaron más de 6 millones de dólares para entregarlos a su familia, y a las de otros dos elementos heridos.

No podemos corresponder a lo que pasó, pero en los últimos días hemos reunidos 6.3 mdd para las familias de David, James y Corey

Finalmente, pidió guardar un minuto de silencio en honor a Corey Comperatore.

“Por el resto de mis días agradeceré el amor que me mostró ese público gigante de patriotas que se mantuvo valientemente aquel día en Pensilvania”

Con información de N+

