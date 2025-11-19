El presidente estadounidense Donald Trump anunció que tendrá una reunión con Zohran Mamdani, alcalde electo de Nueva York. La reunión será en la Casa Blanca el próximo viernes 21 de noviembre.

Donald Trump ha calificado a Zohran Mamdani como “comunista” y amenazó con retirar fondos federales a Nueva York si ganaba el demócrata.

Donald Trump anunció que tendrá una reunión con Zohran Mamdani en la Casa Blanca. A través de la red social Truth Social, el presidente de Estados Unidos señaló que se reunirá con el alcalde electo de Nueva York el próximo 21 de noviembre.

El republicano aseguró en su publicación que la reunión ocurrirá a petición expresa de Mamdani, a quien calificó como “comunista”. Además, señaló que tendrán su reunión en la Oficina Oval de la Casa Blanca. En la publicación se lee:

El alcalde comunista de la ciudad de Nueva York, Zohran “Kwame” Mamdani, ha solicitado una reunión. Hemos acordado que esta reunión tendrá lugar en el Despacho Oval el viernes 21 de noviembre. ¡Pronto les daremos más detalles!

Trump ha tildado a Mamdani de antisemita y comunista

Donald Trump criticó severamente a Zohran Mamdani durante la campaña electoral para la alcaldía de Nueva York. Además de llamarlo “comunista”, amenazó con retirar fondos federales si ganaba el candidato demócrata.

Además, Trump llamó a votar por Andrew Cuomo, quien fue gobernador de Nueva York por el partido Demócrata. Cuomo se presentó a las elecciones por la alcaldía de Nueva York como candidato independiente tras perder las elecciones primarias contra Mamdani.

El pasado 4 de noviembre, tras el anuncio de que Zohran Mamdani había sido elegido como alcalde, Donald Trump criticó a los judíos que votaron por el demócrata musulmán y aseguró que era antisemita:

¡Cualquier judío que vote a Zohran Mamdani, un probado y autoproclamado odiador de judíos, es una persona estúpida!

