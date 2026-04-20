Embajador de Estados Unidos Lamenta Pérdida de Vidas en Teotihuacán y Ofrece Apoyo.

El emnajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lamentó la pérdida de vidas en la zona arqueológica de Teotihuacán, donde un hombre mató a una ciudadanan canadiense e hirió a 13 turistas más, incluidos seis visitantes del país vecino del norte.

El representante diplomático ofreció apoyo a las autoridades mexicanas y externó sus condolencias con los afectados.

"He seguido con profunda preocupación y tristeza el tiroteo ocurrido hoy en Teotihuacán, que dejó una trágica pérdida de vidas y múltiples personas heridas, incluidos varios ciudadanos estadounidenses.

"Estamos listos para brindar apoyo según sea necesario mientras las autoridades mexicanas continúan su investigación. Nuestras oraciones están con las personas afectadas y sus familias", publicó en su cuenta oficial de X.

Al menos seis estadounidenses resultaron lesionados, según reportes del gabinete de Seguridad federal.