Embajador de Estados Unidos Lamenta Pérdida de Vidas en Teotihuacán y Ofrece Apoyo
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El embajador Ronald Johnson expresó preocupación y tristeza por la agresión en Teotihuacán, donde un sujeto mató a una canadiense e hirió a 13 turistas, entre ellos, 6 estadounidenses
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El emnajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lamentó la pérdida de vidas en la zona arqueológica de Teotihuacán, donde un hombre mató a una ciudadanan canadiense e hirió a 13 turistas más, incluidos seis visitantes del país vecino del norte.
El representante diplomático ofreció apoyo a las autoridades mexicanas y externó sus condolencias con los afectados.
"He seguido con profunda preocupación y tristeza el tiroteo ocurrido hoy en Teotihuacán, que dejó una trágica pérdida de vidas y múltiples personas heridas, incluidos varios ciudadanos estadounidenses.
"Estamos listos para brindar apoyo según sea necesario mientras las autoridades mexicanas continúan su investigación. Nuestras oraciones están con las personas afectadas y sus familias", publicó en su cuenta oficial de X.
Al menos seis estadounidenses resultaron lesionados, según reportes del gabinete de Seguridad federal.