Galería | Encienden Árbol del Rockefeller e Inicia Oficialmente la Navidad en Nueva York

La noche de este miércoles se llevó a cabo el tradicional encendido del árbol de Navidad del Rockefeller Center en la Quinta Avenida, lo que marca el inicio de las fiestas decembrinas en Nueva York.

La iluminación del árbol de Rockefeller es una de las atracciones de la temporada y suele atraer a miles de turistas y curiosos para conocer el abeto noruego de 80 pies con alrededor de 50 mil luces que ilumina la plaza y su tradicional pista de hielo.

A la ceremonia de inauguración asistieron el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, y miembros del Today Show, entre otros. En tanto, los números musicales estuvieron a cargo de los cantantes estadounidenses Carly Pearce, Kelly Clarkson y Barry Manilow.

Cientos de personas participaron este miércoles en una protesta propalestina cerca del famoso árbol de Navidad del Rockefeller Center, en Nueva York, cuyo multitudinario acto de iluminación fue blindado por la Policía con un fuerte dispositivo de seguridad.

Grupos de activistas propalestinos como Within Our Lifetime (WOL) habían convocado una manifestación a las seis de la tarde a los pies del árbol, pero tanto los manifestantes como los turistas se encontraron antes con las aceras valladas y un gran despliegue policial que dificultaba acceder al centro.

La llamada de los grupos animaba a "inundar el encendido del árbol por Gaza" y a "movilizarse, no celebrar" en el Día internacional de solidaridad con el pueblo palestino.

Pero el jefe adjunto de la Policía, Tarik Seppard, dijo a medios locales que no iban a permitirles "interrumpir las festividades", precisamente cuando hace menos de una semana un grupo de activistas propalestinos sorprendieron colándose en el Desfile de Acción de Gracias, que había sido reforzado.

Esto es Nueva York, es Estados Unidos. Queremos que la gente ejerza su voz, lo que no queremos es que cometan delitos y no queremos que interrumpan algo que todo el país está esperando ver esta noche. Eso es egoísta y no tiene que ver con el conflicto en el extranjero