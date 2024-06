¡De Película! Enorme Socavón Se 'Traga' Cancha de Futbol

¡Impactante! Así se formó un enorme socavón en una cancha de futbol en Gordon Moore Park, en Illinois, Estados Unidos.

Las cámaras de seguridad de las instalaciones deportivas captaron el momento exacto en el que la oquedad se ‘traga’ todo a su paso.

En las imágenes se observa cuando de manera repentina se abre la tierra y un poste de luminarias, así como unas gradas, se hunden con el césped.

De acuerdo con las autoridades, el socavón mide más de 30 metros de ancho y más de 9 metros de profundidad.

Las autoridades aseguraron la zona para evitar algún accidente y comenzaron con las primeras investigaciones para esclarecer los hechos.

Sin embargo, los medios locales indicaron que la formación del gran hoyo fue por una mina subterránea, la cual es propiedad de New Frontier Materials.

La compañía indicó, a través de un representante, que dieron aviso a los funcionarios de la Administración de Salud y Seguridad Minera para las regulaciones correspondientes.

