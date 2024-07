Este es el Texto Íntegro de la Carta de Renuncia a Candidatura Presidencial de Joe Biden

El mandatario estadounidense, Joe Biden, anunció este domingo 21 de julio de 2024 en una carta a los estadounidenses que abandona la carrera presidencial por la reelección, y da el apoyo para que su vicepresidenta, Kamala Harris, sea la elegida del Partido Demócrata para medirse al candidato republicano, Donald Trump, en las elecciones generales de noviembre.

Texto íntegro de la carta:

Mis compatriotas estadounidenses.

En los últimos tres años y medio, hemos logrado grandes avances como nación.

Hoy, Estados Unidos tiene la economía más fuerte del mundo. Hemos hecho inversiones históricas en la reconstrucción de nuestra nación, en la reducción del costo de los medicamentos recetados para los adultos mayores y en la expansión del acceso a la atención médica asequible para un número récord de estadounidenses.

Hemos proporcionado atención críticamente necesaria a un millón de veteranos expuestos a sustancias tóxicas. Aprobamos la primera ley de seguridad de armas en treinta años. Nombramos a la primera mujer afroamericana en el Tribunal Supremo. Y aprobamos la legislación climática más significativa de la historia. Estados Unidos nunca ha estado mejor posicionada para liderar que hoy.

Sé que nada de esto podría haberse logrado sin ustedes, el pueblo estadounidense. Juntos, superamos la pandemia del siglo y la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Hemos protegido y preservado nuestra democracia. Y hemos revitalizado y fortalecido nuestras alianzas en todo el mundo.

Un honor servir como presidente

Ha sido el mayor honor de mi vida servir como su presidente. Y aunque ha sido mi intención buscar la reelección, creo que es en el mejor interés de mi partido y del país que me retire y me enfoque únicamente en cumplir con mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato.

Me dirigiré a la nación esta semana para dar más detalle sobre mi decisión.

Por ahora, permítanme expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que han trabajado tan duro para ver mi reelección. Quiero agradecer a la Vicepresidenta Kamala Harris por ser una compañera extraordinaria en todo este trabajo. Y permítanme expresar mi más sincero agradecimiento al pueblo estadounidense por la fe y la confianza que han depositado en mí.

Hoy creo lo que siempre he creído: que no hay nada que EE.UU. no pueda hacer, cuando lo hacemos juntos. Solo tenemos que recordar que somos los Estados Unidos de América.

