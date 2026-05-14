EUA Planea Presentar Cargos contra Expresidente Cubano Raúl Castro, Según Medios Estadounidenses

El gobierno de Donald Trump planea presentar cargos contra Raúl Castro, histórico líder de la Revolución Cubana y hermano del finado Fidel Castro. Este jueves, según medios estadounidenses, un funcionario del ​Departamento de Justicia de Estados Unidos mencionó que la acusación contra el expresidente de 94 años podría centrarse en el derribo de aeronaves estadounidenses.

Aunque no aclaró cuándo podrían presentarse las acusaciones, el funcionario dio a entender que sería una acción inminente. Los señalamientos estarían a la espera de una aprobación por parte de un gran jurado.

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