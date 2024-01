Una mujer estadounidense lloró porque una mamá mexicana le regaló una torta de aguacate con frijoles. El itacate de la señora conmovió a la mujer, quien dijo a sus seguidores de TikTok que los mexicanos son las personas más hospitalarias y amorosas que hay.

Kristie Martin es una mujer originaria de Los Ángeles, con más de 500 mil seguidores en TikTok. No es ajena a la cultura mexicana: además de que está casada con un mexicano, habla un magnífico español que refuerza con las largas temporadas que pasa en la Ciudad de México.

Pero esto no significa que la cultura de nuestro país no deje de sorprenderla. La mujer contó que pasó a casa de una amiga suya en Los Ángeles y se llevó la sorpresa de su vida: afuera estaba la mamá de su amiga, quien le dio una torta de aguacate con frijoles. Kristie explicó en TikTok:

Literalmente no he podido dejar de llorar. Y sé que esto sonará muy estúpido para muchos.

Según dijo, pasó por su amiga para ir a un café y la mamá ya tenía lista una torta para ella.

Una torta de aguacate, con frijoles, porque sabe que no como carne. Si esta no es la mejor forma de decir ‘te quiero’ en una forma mexicana, no sé qué lo sea.