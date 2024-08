Florida Inicia Evacuaciones por Tormenta Tropical Debby que Puede Convertirse en Huracán

Autoridades de la zona del Golfo de Florida ordenaron este domingo la evacuación parcial de la región ante el avance de la tormenta tropical Debby, que puede escalar a huracán y provocar lluvias "potencialmente históricas" en el sureste de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la declaración de la situación de emergencia en el estado de Florida a pocas horas de la llegada de la tormenta tropical Debby, que tocará tierra en el estado en forma de huracán, según las previsiones meteorológicas.

Debby llegará a la región de Big Bend en torno al amanecer del lunes (el lunes por la tarde en la España peninsular y Baleares) pero su llegada ya está dejando vientos de más de 110 kilómetros por hora en la zona.

Hurricane conditions are expected Monday along portions of the Florida Big Bend region where a Hurricane Warning is in effect, with tropical storm conditions beginning this evening. Tropical storm

