Elon Musk, Donald Trump y Tucker Carlson, Entre los invitados a Funeral de Charlie Kirk

El funeral de Charlie Kirk, asesinado el 10 de septiembre, no solo ha reunido a cientos de seguidores en el Estadio State Farm de Glendale en Arizona, sino también a figuras de la política y la ultraderecha de Estados Unidos.

Entre los asistentes, se encuentra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cercano de Kirk, además de JD Vance, vicepresidente estadounidense, y Marco Rubio, secretario de Estado, norteamericano.

Otro de los personajes que ha llamado la atención es el empresario multimillonario, dueño de Tesla y X, Elon Musk además de Tucker Carlson, comediante.

En el funeral también se encuentran Erika Kirk, la viuda de Kirk y nueva directora ejecutiva de Turning Point, la organización dedicada a promover principios conservadores y la libertad de expresión que dirigía Charlie Kirk antes de ser asesinado.

Funeral de Charlie Kirk se realiza en medio de fuerte dispositivo de seguridad

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) reforzó la vigilancia y las medidas de seguridad en Glendale, donde desplegó agentes federales mientras colabora con las autoridades locales para garantizar el orden y la protección durante el funeral de Charlie Kirk.

Y es que según medios locales se registraron potenciales amenazas y aunque las autoridades no confirmaron la veracidad de estas, tomaron medidas de seguridad adicionales debido a los riesgos potenciales.

Ante ello el DHS asignó al homenaje a Charlie Kirk la calificación de seguridad más alta de la agencia, un nivel reservado para eventos de alto perfil como la Super Bowl.

Vestidos de rojo, blanco y azul, y con sus “mejores atuendos de domingo”, tal como pedía la convocatoria para el funeral de Charlie Kirk, los seguidores del líder de la organización Turning Point comenzaron a llegar de madrugada para dar el último adiós a una figura polémica, conocida por defender ideas muy conservadoras y la libertad de expresión.

Con información de EFE

