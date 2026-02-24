Greg Abbott Despliega Fuerzas de Seguridad en la Frontera entre Texas y México por Cárteles

Greg Abbott, gobernador de Texas, anunció el despliegue de fuerzas de seguridad en la frontera con México. Según se lee en el mensaje publicado en X, antes Twitter, esta medida busca prevenir la llegada de “la violencia de los cárteles”.

El republicano señaló que se desplegaron tropas del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés), Rangers de Texas y agentes especiales.