Greg Abbott Despliega Fuerzas de Seguridad en la Frontera entre Texas y México por Cárteles
N+
El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el despliegue de fuerzas de seguridad en la frontera con México para prevenir “la violencia de los cárteles”
Greg Abbott, gobernador de Texas, anunció el despliegue de fuerzas de seguridad en la frontera con México. Según se lee en el mensaje publicado en X, antes Twitter, esta medida busca prevenir la llegada de “la violencia de los cárteles”.
El republicano señaló que se desplegaron tropas del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés), Rangers de Texas y agentes especiales.
El Centro de Fusión de Texas y la División de Seguridad Nacional del DPS están trabajando con las fuerzas del orden y las agencias federales para monitorear actividades sospechosas las 24 horas del día, los 7 días de la semana para mantener seguros a los texanos.