Hijo de Tim Walz se Vuelve Tendencia por Conmoverse y Llorar: '¡Ese Es mi Papá!

El momento cumbre y que cautivó a todos en la tercera noche de la Convención Nacional Demócrata no fue cuando Tim Walz aceptó la candidatura demócrata a la vicepresidencia de Estados Unidos, fue cuando las cámaras captaron a su hijo Gus.

Al escuchar el discurso de su papá se levantó entre el público para aplaudirle, lloró mientras gritaba "ese es mi papá".

Esta imagen ha conmocionado de manera tierna las redes sociales, ya que Gus Walz tiene la condición del espectro autista.

Gus Walz, de 17 años, se puso de pie, con lágrimas brotando por su rostro, y señaló a su padre, el gobernador de Minnesota, quien aceptó la nominación del partido para vicepresidente.

Gus lloró durante gran parte del discurso de 16 minutos y subió al escenario con su familia después, envolviendo a su padre en un fuerte abrazo, colocando el rostro en su hombro.

La alegría del estudiante de último año de secundaria rápidamente se volvió viral. Todavía era tendencia este jueves en X, la plataforma de redes sociales anteriormente conocida como Twitter.

Y su nueva fama está centrando la atención en los desafíos de las personas con discapacidades de aprendizaje.

Sus padres revelaron recientemente a la revista People que Gus tiene TDAH, un trastorno de ansiedad y algo llamado trastorno de aprendizaje no verbal. Las búsquedas en Google se han disparado desde el jueves por la noche de esta semana para el trastorno y el nombre del adolescente.

Esta es la financiación federal de la educación especial en EUA

No existe una definición estándar para el trastorno del aprendizaje no verbal. No significa que las personas que lo padecen no puedan hablar. Pero según el Proyecto NVLD de la Universidad de Columbia, las personas que lo padecen “luchan con una variedad de condiciones que incluyen discapacidades sociales y espaciales.

A menudo son marginadas y aisladas; en consecuencia, pueden experimentar barreras sociales a lo largo de sus vidas.

Durante mucho tiempo ha habido tensión entre Washington y los distritos escolares locales sobre la financiación federal de la educación especial. La ley federal requiere que las escuelas brinden servicios de educación especial, pero no se acerca a cubrir los costos. Cuando se aprobó en 1975, la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) comprometió al gobierno federal a pagar el 40% del gasto promedio por alumno para educación especial. Pero actualmente es más bien el 13%.

